Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Мінували" приміщення: у Львові викрили дві ботоферми, які працювали на Росію

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мінували" приміщення: у Львові викрили дві ботоферми, які працювали на Росію

УНІАН

СБУ розпочала розслідування діяльності ботоферм.

У Львові СБУ викрила дві ботоферми, які могли працювати на Росію. Вони повідомляли про "фейкові" замінування. 

Про це повідомили в СБУ у Львівській області. 

Дві ботоферми налічували 18 тисяч "фейкових" акаунтів. За попередніми даними, діяльністю ботоферм керували з Росії. 

"Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності для виявлення усіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ. 

Нагадаємо, фахівці СБУ в січні 2022 року припинили та нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади України. 

Читайте також:

Новини тижня: СБУ ліквідувала "ботоферму", яка мала зірвати вакцинацію проти COVID-19

Новини тижня: СБУ ліквідувала "ботоферму", яка мала зірвати вакцинацію проти COVID-19
Наступна публікація