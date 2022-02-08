"Мінували" приміщення: у Львові викрили дві ботоферми, які працювали на Росію

"Мінували" приміщення: у Львові викрили дві ботоферми, які працювали на Росію

СБУ розпочала розслідування діяльності ботоферм.

У Львові СБУ викрила дві ботоферми, які могли працювати на Росію. Вони повідомляли про "фейкові" замінування.

Про це повідомили в СБУ у Львівській області.

Дві ботоферми налічували 18 тисяч "фейкових" акаунтів. За попередніми даними, діяльністю ботоферм керували з Росії.

"Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності для виявлення усіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, фахівці СБУ в січні 2022 року припинили та нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади України.

Читайте також: