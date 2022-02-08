У Львівській області поліція оголосила в розшук школярку, яка втекла з хлопцем до Одеси

У Львівській області поліція оголосила в розшук школярку, яка втекла з хлопцем до Одеси

Дівчина не виходить на зв'язок.

У Львівській області поліція оголосила в розшук 16-річну школярку з Радехова, яка втекла з дому зі своїм 21-річним хлопцем до Одеси. Дівчина не виходить на зв’язок від 29 січня.

Про це повідомили у поліції регіону.

“Червоноградським районним відділом поліції ГУНП у Львівській розшукується безвісти зникла Костів Лідія Андріївна, 07.01.2006 р.н., яка 29.01.2022 вийшла з дому та не повернулась, мобільний телефон вимкнений”, - йдеться у повідомленні.

Прикмети: зріст 150-155 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе, довге.

Була одягнена: довге пальто чорного кольору, сірий шарф, чорні високі черевики, темні штани, мала при собі сумку чорного кольору.

Точне місце перебування Лідії невідоме, однак за інформацією поліції дівчина наразі перебуває в Одесі. Вона втекла туди разом із своїм 21-річним хлопцем Романом Литвином.

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Нагадаємо, співробітники поліції знайшли 18-річного студента одного з університетів Миколаєва, який зник влітку 2021 року. Хлопець перебував у Херсонській області, де працював на сезонній роботі. Додому вертатись він не збирався.

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