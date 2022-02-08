"Минировали" помещение: во Львове разоблачили две ботофермы, работавшие на Россию

СБУ приступила к расследованию деятельности ботоферм.
Во Львове СБУ разоблачила две ботофермы, которые могли работать на Россию. Они сообщали о "фейковом" заминировании.
Об этом сообщили в СБУ во Львовской области.
Две ботофермы насчитывали 18 тысяч "фейковых" аккаунтов. По предварительным данным, деятельностью ботоферм управляли из России.
"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности для выявления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в СБУ.
Напомним, специалисты СБУ в январе 2022 года прекратили и нейтрализовали 121 кибератаку на информационные системы органов государственной власти Украины.
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