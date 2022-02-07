У Дрогобичі рятувальник у свій вихідний виніс з пожежі людину (фото)

У Дрогобичі рятувальник у свій вихідний виніс з пожежі людину (фото)

Рятувальник Андрій Фок увійшов до палаючої квартири. На підлозі він побачив чоловіка, якого виніс на сходову клітину.

У Дрогобичі на Львівщині 7 лютого сталася пожежа в багатоповерхівці, під час якої від вогню врятували 9 людей, зокрема 3 дитини.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Львівській області.

Троє рятувальників — Андрій Фок, Андрій Живчиний та Іван Слуцький — відпочиваючи у свій вихідний помітили, що з вікна багатоповерхівки йде густий чорний дим.

Не гаючи часу, чоловіки кинулися у задимлений будинок рятувати людей. Андрій Фок почув, як у квартирі де виникла пожежа, чути стогін людини.

Не зважаючи на дим та високу температуру, Андрій увійшов до палаючої квартири. На підлозі він побачив чоловіка, якого виніс на сходову клітину. Потерпілим виявився власник квартири.

Тим часом на місце події прибули дрогобицькі рятувальники. Вони за допомогою висувної драбини врятували з задимленої квартири на 3 поверсі 5-ти місячне немовля та батьків. З 4 поверху було врятовано 2 дітей 9-ти та 12-ти років. Всього було врятовано 9 жителів, зокрема 3 дитини.

Внаслідок пожежі 70% опіків тіла отримав власник, 1965 року народження, якого у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, що 24 січня у Дрогобичі в пожежі загинуло подружжя, їхнього сина госпіталізували.

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