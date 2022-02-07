Посеред траси стояла навколішки і ридала: у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала

Посеред траси стояла навколішки і ридала: у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала

Патрульні врятували дівчину.

Поблизу м. Броди Львівської області патрульні врятували 27-річну дівчину, яка вийшла з готелю та заблукала. Вона стояла навколішки посеред траси та ридала.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

В ніч проти 7 лютого патрульні на трасі Київ-Чоп помітили невідому жінку. Вона стояла навколішки на суцільній смузі та плакала.

Патрульні зупинились, щоб врятувати жінку. Вона розповіла їм, що разом з друзями приїхала на відпочинок у Львівську область.

"Після спільного вживання алкоголю, жінка залишилася ночувати в готелі, звідки вийшла гуляти. Але як опинилася серед траси і де зараз знаходиться, жінка не пам’ятала", - повідомили у поліції.

Патрульні зателефонували батьку дівчини, який її забрав додому.

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