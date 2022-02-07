Посеред траси стояла навколішки і ридала: у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала

Патрульні врятували дівчину.
Поблизу м. Броди Львівської області патрульні врятували 27-річну дівчину, яка вийшла з готелю та заблукала. Вона стояла навколішки посеред траси та ридала.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
В ніч проти 7 лютого патрульні на трасі Київ-Чоп помітили невідому жінку. Вона стояла навколішки на суцільній смузі та плакала.
Патрульні зупинились, щоб врятувати жінку. Вона розповіла їм, що разом з друзями приїхала на відпочинок у Львівську область.
"Після спільного вживання алкоголю, жінка залишилася ночувати в готелі, звідки вийшла гуляти. Але як опинилася серед траси і де зараз знаходиться, жінка не пам’ятала", - повідомили у поліції.
Патрульні зателефонували батьку дівчини, який її забрав додому.
Читайте також:
- В Одесі жінка холоднокровно застрелила 22-річного хлопця
- З ремонтом та меблями: яку квартиру в Києві можна купити за 60 тисяч доларів (фото)
- Лікарі "Охматдиту" власним прикладом спонукали українців за життя погоджуватись на посмертне донорство органів