Мешканка Тернопільщини, яку через безпліддя прооперував робот-хірург, стане мамою

Від операції до вагітності минуло п’ять місяців.

19-річна мешканка Тернопільської області, якій рік тому першій в Україні через безпліддя провели гінекологічну операцію з допомогою роботичної системи Da Vinci, стане мамою.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова.

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Молода жінка у липні 2021 року звернулася до медиків зі скаргами на постійний тазовий біль і порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не може завагітніти.

Гінекологи тоді виявили дермоїдну кисту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке у більшості випадків потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували роботичну систему Da Vinci.

"Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кісту за допомогою лише декількох маленьких проколів! А головне — нашим спеціалістам вдалося зберегти яєчник", — розповідають медики.

Й от днями пацієнтка під час планового візиту до Першого медичного об’єднання Львова потішила гінекологиню: вона вагітна. Термін — сім тижнів. Від операції до вагітності минуло п’ять місяців.

Нагадаємо, 17-річна вагітна мешканка Тернопільської області Катерина опинилася на вулиці посеред ночі. З дому на мороз її вигнали батьки хлопця, від якого вона чекає на дитину.

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