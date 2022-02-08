Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 8 лютого

Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 8 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 6 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 282 378 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 314 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Також читайте Ситуація з коронавірусом стабілізується на початку весни — голова МОЗ

" За минулу добу лабораторні центри провели 2730 ПЛР-тестів. Відтак, 2336 – позитивні, з них львів’ян – 855", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 601 пацієнт: 582 з них мають COVID-19, 44 – у реанімації, 40 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 52 особи, (з яких вакцинованих – 16), виписано – 92, померло – 6.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 7 хворих (не вакциновані), виписано – 31, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 33 хворих (з них вакцинованих – 9), виписано – 34, померло – 5.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 хворих (з них вакцинованих – 4), виписано – 15, помер – 1.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 4 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 12, ніхто не помер.

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, повідомлялося, що лабораторні центри провели 2758 ПЛР-тестів. Відтак, 2122 – позитивні, з них львів’ян – 1028.

Ліки від коронавірусу надаватимуть безкоштовно за призначенням лікаря | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

"Мікс з трьох інфекцій": в МОЗ розповіли про циркуляцію вірусів в Україні

Рецепт на порятунок: що робити, коли "швидка" не встигає на виклики, а сімейний лікар звільнився

Годувала сумішшю з самогоном: в Одеській області матір навіть не провідує свою дитину в лікарні, яку ледве не вбила