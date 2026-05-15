Садового облили невідомою речовиною: мер зробив заяву

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний львів’янин.

У Львові на площі Ринок невідомий облив невстановленою рідиною міського голову Андрія Садового. Мер вважає це не замахом, а хуліганством.

Про це заявив сам Садовий у своєму телеграм-каналі.

За його словами, інцидент стався зранку, коли він йшов на роботу. Мер наголосив, що радше йдеться про хуліганство, а не про замах.

«Підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Напади на мене були вже неодноразово, тому мені не звикати. Не роздувайте. Але за турботу — дякую», — наголосив Садовий.

Інцидент з Садовим — що відомо

15 травня близько 10:40 у центрі Львова просто на площі Ринок облили рідиною міського голову. Перехожий раптово підбіг до Садового та облив його невідомою рідиною.

Поліція вже затримала нападника — це 46-річний львів’янин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ. Фігурантові може загрожувати штраф, пробаційний нагляд або обмеження чи позбавлення волі до п’яти років.

Дата публікації
