Мешканець Львівщини потрапив до реанімації через немиті овочі: що з ним сталося

У Львівській обласній інфекційній лікарні рятують 57-річного чоловіка від рідкісного ураження мозку. Лікарі підозрюють, що причиною важкої хвороби могли стати немиті овочі або салатні мікси.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA із посиланням на завідувачку діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Тамілу Алексанян.

У Львові лікарі борються за життя чоловіка з рідкісним інфекційним ураженням мозку — лістеріозним менінгоенцефалітом, який викликає бактерія Listeria monocytogenes.

Як повідомила інфекціоністка, пацієнту 57 років, він родом із Дрогобицького району.

Чоловік потрапив до лікарні з менінгоенцефалітом

Близько двох тижнів тому чоловіка госпіталізували з підозрою на грип або пневмонію. Хвороба почалася з високої температури та болю в горлі, а до лікарні він потрапив уже у тяжкому стані.

«Він поступив із підозрою на грип та пневмонію, але після детального обстеження ми побачили, що це захворювання головного мозку — менінгоенцефаліт. Пацієнта через погіршення стану перевели у реанімацію, провели люмбальну пункцію, посіяли ліквор і кров. Згодом стало зрозуміло, що збудник буде незвичайний, небанальний», — розповіла Алексанян.

Подальші лабораторні дослідження підтвердили наявність рідкісного збудника — Listeria monocytogenes. Медики зазначають, що такий діагноз — лістеріоз — є складним і небезпечним, адже може призвести до інвалідності та має високий ризик летальних наслідків.

«Нам вдалося його стабілізувати. Пацієнту вже краще, вчора його перевели з реанімаційного відділення. Стан зараз важкий, але зі значним покращенням», — зазначили у лікарні.

Наразі чоловік продовжує лікування. Попереду — контрольна пункція та дослідження спинномозкової рідини. Після нормалізації показників лікарі визначатимуть подальшу тактику лікування та можливу дату виписки.

Як передається лістерія?

Джерело зараження поки що не встановлене. Водночас медики пояснюють, що лістерія найчастіше передається через забруднені продукти харчування. До факторів ризику належать немиті овочі, зелень, а особливо — готові салатні суміші.

«Такі збудники переважно передаються при вживанні забруднених продуктів. Зокрема, у Європі були описані спалахи після вживання запакованого листя салату, яке нібито не треба мити. Насправді його обов’язково треба мити під проточною водою, навіть якщо на упаковці написано, що воно промите», — наголосила Алексанян.

Вона також уточнила, що перед захворюванням чоловік відпочивав у готельно-ресторанному комплексі та харчувався не лише вдома, тому точно визначити місце зараження наразі складно.

Що таке лістеріоз?

Лістеріоз — це відносно рідкісна, але одна з найнебезпечніших харчових інфекцій, яку спричиняє бактерія Listeria monocytogenes. За даними ВООЗ, захворювання трапляється нечасто, проте через велику частку тяжких випадків становить серйозну загрозу.

У складних випадках інфекція може виходити за межі кишківника та викликати сепсис, менінгіт або менінгоенцефаліт.

Основні симптоми та форми лістеріозу:

гастроінтестинальна форма (схожа на отруєння): лихоманка, озноб, підвищена температура тіла. Біль у м’язах (міалгія). Діарея, нудота та блювання. Спазми в животі;

нервова форма (менінгоенцефалітична): сильний головний біль, затвердіння м’язів шиї (ригідність), плутанина у свідомості, втрата балансу, судоми;

інші прояви: може виникати некротична ангіна, що характеризується болем під час ковтання та нальотом на мигдалинах, а також збільшення лімфовузлів.

Нагадаємо, торік на Волині 30-річна жінка захворіла на лістеріоз під час вагітності, що призвело до інфікування обох немовлят після передчасних пологів. Одна дитина померла, інша перебувала у тяжкому стані. Було розпочато епідрозслідування, а медики наголошували, що вагітні, немовлята та люди з імунодефіцитом є найвразливішими до цієї небезпечної хвороби.

