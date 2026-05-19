Корали з Індійського моря та золото: в Унівській лаврі на Львівщині знайшли заховані під підлогою реліквії (фото)

Під час реставрації митрополичих палат Свято-Успенської Унівської лаври на Львівщині виявили унікальну схованку 1940-х років із золотом, посрібленими підсвічниками та кілограмами індійських коралів, якими колись прикрашали Унівську Чудотворну ікону.

Світлана Несчетна
Будинок митрополита в Унівській лаврі 1820 року, де на горищі знайшли сховок / Фото Макарія Дутки

На території Свято-Успенської Унівської лаври на Львівщині під час реставраційних робіт виявили сховище з церковними цінностями, які монахи заховали до приходу радянської влади, щоб уберегти їх від конфіскації та знищення.

Про це повідомив у Facebook ієромонах Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка.

«Друзі, шановні українці, у Святуспенській Унівській Лаврі надзвичайна подія: знайдено на горищі митрополичих палат (1820 р.) намисто (коралі), які прикрашали до приходу радянської влади у 40-их роках нашу Унівську Чудотворну Ікону», — поінформував Дутка.

За словами Макарія Дутки, монахи монастиря заховали під підлогою кілька кілограмів коралів з Індійського моря та девʼять підсвічників минулих століть, які прикрашали ікону в Успенському храмі.

Унівська чудотворна ікона з віднайденими коралями / Фото Макарія Дутки

Крім того, знайдені золоті персні, одну монстранцію та кілька церковних медальйонів XIX ст.

Ієромонах зазначив, що частину намиста відреставрували та повісили на старовинну ікону. Також місцева реставраційна майстерня почистила всі девʼять посріблених підсвічників.

