Ціни на проїзд стрімко зросли в ще одному великому місті України

Слідом за планами Києва підняти ціни на проїзд, в одному великому місті України вартість поїздок уже стрімко підскочила. Йдеться про Львів. З 16 травня у Львові підвищили ціни на проїзд у громадському транспорті.

До кожного з варіантів оплати додали по 5–6 гривень. Таке підвищення погодили у мерії. Приватні перевізники Львова очікують на другу хвилю подорожчання проїзду, яка може відбутися за 1–1,5 місяця після травневого підняття цін на проїзд. Про це повідомили у Львівській міській раді.

У Львівській міській раді повідомили, що ціни на проїзд у Львові зросли уже з 16 травня. 15 травня виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про коригування тарифів на проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

З 16 травня тарифи на громадський транспорт змінилися так:

поїздка за умови оплати ЛеоКарт для студентів — 11,5 грн ;

поїздка за умови оплати в додатку чи загальною ЛеоКарт — 23 грн ;

ціна на проїзд за умови оплати банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC — 26 грн ;

ціна при оплаті готівкою — 30 грн.

У безготівковому розрахунку за багаж доведеться платити 23 грн. Готівкою вартість багажу у громадському транспорті коштуватиме 30 грн.

Студентський абонемент на всі види транспорту здорожчав до 575 грн, а загальний — до 1150 грн.

Підняли штрафи і за проїзд без квитка. Тепер порушникам доведеться сплачувати штраф у розмірі 520 грн.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило повідомив, що причиною підняття цін на проїзд у громадському транспорті Львова стало здорожчання електроенергії та дизельного пального.

На початку березня львівські перевізники звернулися з вимогою переглянути тарифи.

«Станом на зараз бачимо, що вартість пального є на рівні 88–90 грн за літр, тоді як на час останнього перегляду цін у травні минулого року пальне коштувало близько 48 грн за літр. Тобто його вартість зросла майже вдвічі, що і є ключовою передумовою перегляду тарифів», — сказав Забарило.

За розрахунками перевізників, вартість поїздки мала б підвищитися до 42 грн.

Вартість загальної ЛеоКарт залишається без змін — вона коштуватиме 60 грн.

Підвищення цін на проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, що від 15 липня 2026 року в Києві планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за одну поїздку. Як повідомили в КМДА, таке рішення зумовлене зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури.

Для пасажирів діятиме система знижок: за умови купівлі більшої кількості поїздок (від 10 до 50) вартість кожної знижуватиметься з 30 до 25 гривень.

Щомісячні проїзні дозволять знизити ціну поїздки до 23,3–23,6 гривні, а місячний безліміт коштуватиме майже 5000 гривень. Також з’явиться пересадний квиток за 60 гривень, який дасть змогу безлімітно змінювати транспорт протягом 90 хвилин.

Пільгові умови для учнів та студентів збережуть. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі зможуть їздити безкоштовно протягом навчального року, а влітку для них діятиме знижка у розмірі 75%.

Мер Києва Віталій Кличко доручив профільному департаменту підготувати розрахунки для перегляду вартості проїзду в громадському транспорті. Головна мета цього кроку — зменшити навантаження на міську казну.

Щорічно з бюджету столиці виділяється 12 мільярдів гривень на дотації для підтримки роботи метро та наземного транспорту. За словами очільника міста, нинішня ситуація з фінансуванням галузі є критичною. Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не змінювалися з 2018 року.

