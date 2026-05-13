Львівщина — під масованою атакою дронів: працює ППО

Мешканців Львівської області попередили про високий рівень небезпеки.

Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Львівську область 13 травня масовано атакують російські дрони. У регіоні працює протиповітряна оборони.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників», — написав він у Мережі.

За словами Козицького, в області активно працюють сили протиповітряної оборони.

Голова ОВА зазначив, що наразі високий рівень загрози зберігається у різних районах регіону.

Він наголосив, що ситуація може швидко змінюватися та закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати у безпечних місцях.

Масована атака на захід України — що відомо

Російська армія влаштувала масовану атаку здебільшого на захід України вдень 13 травня. Зокрема, у Хмельницькому прогриміли вибухи, влада заявила про постраждалих.

У Рівному було чутно вибухи, після чого частково зникла електроенергія.

Згодом стало відомо, що РФ ударила по цивільній інфраструктурі Рівненщини, поціливши у житловий будинок. Загинули троє людей, четверо — поранені.

Вибухи прогриміли також у Чернівцях, Луцьку та в Івано-Франківській області.

