«Слава ТЦК»: во Львове участники нападения на автобус военкомата записали видео с извинениями

Публичное раскаяние во Львове: молодые люди, опрокинувшие бус ТЦК, записали видео с извинениями

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Во Львове парней, которые вчера «бунтовали» против ТЦК на Сыхове, заставили извиняться на камеру.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

«Слава ТЦК», — сказали хором они.

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Отмечается, что нашли «мятежников» против ТЦК ветераны.

Совершеннолетний нападающий пообещал вступить в ряды ВСУ, а другие несовершеннолетние принесли публичные извинения. Еще один парень заявил, что он — действующий военнослужащий, приехавший в отпуск. Именно его зафиксировали камеры на капоте буса ТЦК. Он тоже попросил прощения.

Инцидент прокомментировал военный Антон Петривский, который, похоже, был участником «воспитательной беседы»

«Не публикуем отдельные элементы „воспитательной“ беседы с двумя кугутами, чтобы ФБ не заблокировал… Ищем тех, кто сдирал форму с военного. Им будет хуже. Но иначе нельзя», — написал Петровский.

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Нападение на ТЦК во Львове: последние новости

Напомним, вчера, 8 июля, во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

Сегодня полиция отчиталась, что во Львове задержан один из участников нападения на авто ТЦК — им оказался 23-летний парень. Впоследствии в ОВА объяснили, что правоохранители вышли на всех участников нападения на военных ТЦК во Львове.

Отметим, что президент Зеленский редко комментирует проблемы с мобилизацией. Однако президент назвал нападение на военных ТЦК во Львове «очень плохой историей» и заявил, что правоохранители уже расследуют инцидент.

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