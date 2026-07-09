«Це сум і сором»: Садовий емоційно відреагував на конфлікт із ТЦК у Львові

Мер Львова Андрій Садовий / © Getty Images

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Мер Львова Андрій Садовий прокоментував конфлікт із ТЦК, який виник між військовими та цивільними пізно ввечері 8 липня. Міський голова засудив поведінку людей, які перекинули службове авто та викрикували лайливі слова на адресу ТЦК, та назвав її «ганебною».

Про це мер міста написав на офіційній сторінці у Телеграм-каналі у четвер, 9 липня.

Він вважає, що «те, що ми побачили вчора у Львові — дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом». А події, які сталися, на його думку, «це сум і сором».

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Та емоційно додав: «58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула».

Садовий попередив, що будь-який внутрішній конфлікт «миттєво стає інструментом ворожої пропаганди». Він пообіцяв покарати винних у сутичці та закликав називати працівників ТЦК військовими.

«Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців „працівниками ТЦК“. Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо«, — емоційно заявив він.

Конфлікт із ТЦК у Львові — що відомо:

Нагадаємо, пізно ввечері 8 липня у Львові під час заходів оповіщення група невідомих осіб заблокувала військових ТЦК та СП, пошкодила і перекинула їхній службовий автомобіль. Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Стрийській. У Львівському ОТЦК та СП закликали громадян не перешкоджати військовослужбовцям і поліції виконувати законні обов’язки.

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Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після інциденту правоохоронці встановлюють осіб, які блокували авто ТЦК на Сихові, а обласний військкомат проведе службове розслідування щодо дій військових.

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