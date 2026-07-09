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- Львів
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«Це сум і сором»: Садовий емоційно відреагував на конфлікт із ТЦК у Львові
Мер Львова Андрій Садовий відреагував на конфлікт ТЦК у місті. Він став на захист військових та наголосив, що вчорашні події повинні отримати «належну правову оцінку».
Мер Львова Андрій Садовий прокоментував конфлікт із ТЦК, який виник між військовими та цивільними пізно ввечері 8 липня. Міський голова засудив поведінку людей, які перекинули службове авто та викрикували лайливі слова на адресу ТЦК, та назвав її «ганебною».
Про це мер міста написав на офіційній сторінці у Телеграм-каналі у четвер, 9 липня.
Він вважає, що «те, що ми побачили вчора у Львові — дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом». А події, які сталися, на його думку, «це сум і сором».
Та емоційно додав: «58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула».
Садовий попередив, що будь-який внутрішній конфлікт «миттєво стає інструментом ворожої пропаганди». Він пообіцяв покарати винних у сутичці та закликав називати працівників ТЦК військовими.
«Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців „працівниками ТЦК“. Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо«, — емоційно заявив він.
Конфлікт із ТЦК у Львові — що відомо:
Нагадаємо, пізно ввечері 8 липня у Львові під час заходів оповіщення група невідомих осіб заблокувала військових ТЦК та СП, пошкодила і перекинула їхній службовий автомобіль. Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Стрийській. У Львівському ОТЦК та СП закликали громадян не перешкоджати військовослужбовцям і поліції виконувати законні обов’язки.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після інциденту правоохоронці встановлюють осіб, які блокували авто ТЦК на Сихові, а обласний військкомат проведе службове розслідування щодо дій військових.