У Львові затримали одного з учасників нападу на авто ТЦК: що відомо

Напад на ТЦК у Львові / © СБУ

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У Львові СБУ та Національна поліція протягом доби встановили та затримали 23-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня. Напад стався під час конфлікту, коли натовп заблокував і перевернув автомобіль військовослужбовців.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

СБУ затримали нападника на поліцейського — що відомо

За даними слідства, подія відбулася на проспекті Червоної Калини, де військові та поліцейські проводили заходи з оповіщення. Група людей заблокувала службову автівку українських захисників, пошкодила її, а потім перевернула.

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«Під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень», — повідомили в СБУ.

Також додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345) та хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи інших заготовлених предметів (ч. 4 ст. 296).

Також поліція розслідує справу про перешкоджання роботі військових (ст. 114-1 ККУ). Зараз правоохоронці шукають усіх учасників цих нападів. За скоєне їм загрожує до 8 років в’язниці. Справу спільно ведуть СБУ, поліція та прокуратура. У спецслужбі застерігають: за будь-який напад на військових чи правоохоронців або перешкоджання їхній роботі обов’язково буде суворе покарання за законом.

Напад на військових ТЦК у Львові — що відомо

Нагадаємо, у Львові на Сихові стався масштабна сутичка — натовп заблокував бус із військовими ТЦК і перекинув службовий автомобіль.

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Конфлікт почався через затримання чоловіка, якого розшукували з 12 червня 2026 року. Через це на місці зібралося близько сотні людей, які й перевернули військовий мікроавтобус.

У Генштабі заявили, що оголосили про службову перевірку. У Міноборони наголосили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, а тому всі правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності

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