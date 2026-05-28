Секрет під паркетом: у зруйнованому росіянами музеї Шухевича виявили невідому раніше криївку

У Львові під час відновлення музею Шухевича знайшли ймовірну криївку УПА / © Львівська міська рада

У Львові під час відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі, зруйнованого внаслідок російського удару, робітники виявили ймовірну криївку.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Робітники розбирали паркет для посилення фундаменту музею і виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення 4 на 2,3 м, глибиною майже 2 метри.

Виявлене приміщення розташоване одразу біля входу. Воно було повністю засипане землею. Під час розкопок археологи не знайшли цінних історичних артефактів. Там були лише речі, які використовувалися в радянський період: старі пляшки та інші дрібні елементи.

«Ми виявили унікальну знахідку. Зараз історики досліджують, яке вона має значення для історії цієї будівлі і музею загалом. За свідченнями археологів, ми виявили тут криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич в безпекових цілях. Ми знали про криївку, яка була в музеї між першим і другим поверхом і яку ми будемо відновлювати», — заявив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

За його словами, це приміщення стане ще одним об’єктом експозиції музею.

Нагадаємо, що російські війська атакували музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Львові 1 січня 2024 року. Символічно, що удар здійснили саме 1 січня — у день народження соратника Шухевича — Степана Бандери.

Як розповіли у музеї, більшість цінних речей вивезли після початку повномасштабного вторгнення. Втім, найціннішою пам’яткою був сам будинок. Він був повністю зруйнований.

