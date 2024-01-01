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У день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові

Музей згорів у вогні / Фото: t.me/andriysadovyi

Росіяни завдали жахливої втрати місту Лева.

У ніч проти 1 січня 2024 року у Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича: спалахнула пожежа

"В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі" - заявив мер Львова Андрій Садовий. 

Роман Шухевич (1907—1950) — український політик, громадський і державний діяч, який загинув у Білогорщі. Тут на сучасній вулиці Білогорща розташований будинок, що належав Ганні Конюшек[4], де перебував Головнокомандувач УПА, Генеральний секретар УГВР генерал-хорунжий Роман Шухевич.

Росіяни знищили музей / ©
Росіяни знищили музей

У жовтні 1948 року тут було обладнано так званий бункер, що являв собою дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з розсувними перегородками. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Потрапити до неї можна було з окремого входу. Саме цим входом користувався Роман Шухевич, коли вступив в останній бій з підрозділами МГБ 5 березня 1950 року.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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Дата публікації
Перегляди
581
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