У Львові витягнули з-під завалів вціліле погруддя Романа Шухевича: зворушливе відео

У новорічну ніч Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти зруйнували історичні пам'ятки Львова.

У понеділок, 1 січня, люди розбирали територію музею Романа Шухевича, який росіяни знищили. З-під завалів вдалося дістати погруддя генерал-хорунжого УПА. На щастя, погруддя вціліло.

Як розповіли у музеї, більшість цінних речей вивезли після початку повномасштабного вторгнення. Втім, найціннішою пам'яткою був сам будинок. Зараз він повністю зруйнований.

У Львові витягли з-під завалів вціліле погруддя Шухевича

В ефірі телемарафону Андрій Садовий дав зрозуміти, що це не було падіння уламків "шахедів". Він наголосив, що це була чітка ціль ворога. "Тому що вони (росіяни – ред.) люблять символізм. І вони, напевно, до цього готувалися. Слава Богу, що не було сьогодні жертв, і не було поранених", – зауважив мер Львова.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, у день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові.

Також Росія атакувала університет поблизу Львова, де вчився Степан Бандера.

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