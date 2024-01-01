У Львові витягнули з-під завалів вціліле погруддя Романа Шухевича: зворушливе відео

Погруддя Романа Шухевича вціліло, на щастя, вціліло.
У новорічну ніч Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти зруйнували історичні пам'ятки Львова.
У понеділок, 1 січня, люди розбирали територію музею Романа Шухевича, який росіяни знищили. З-під завалів вдалося дістати погруддя генерал-хорунжого УПА. На щастя, погруддя вціліло.
Як розповіли у музеї, більшість цінних речей вивезли після початку повномасштабного вторгнення. Втім, найціннішою пам'яткою був сам будинок. Зараз він повністю зруйнований.
В ефірі телемарафону Андрій Садовий дав зрозуміти, що це не було падіння уламків "шахедів". Він наголосив, що це була чітка ціль ворога. "Тому що вони (росіяни – ред.) люблять символізм. І вони, напевно, до цього готувалися. Слава Богу, що не було сьогодні жертв, і не було поранених", – зауважив мер Львова.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, у день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові.
Також Росія атакувала університет поблизу Львова, де вчився Степан Бандера.
Читайте провідні новини дня: