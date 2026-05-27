ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічну дитину: малюк у лікарні, поліція відкрила справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення чинних на транспорті правил.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Місце ДТП з дітьми у Стрию

Місце ДТП з дітьми у Стрию / © Поліція Львівської області

У Стрию Львівської області 26 травня сталася ДТП за участю двох дітей. Десятирічний велосипедист наїхав на трирічного хлопчика, якого терміново госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія у Стрию сталася у вівторок приблизно о 17:45 на вулиці Коссака.

За попередніми даними правоохоронців, 10-річний місцевий житель, керуючи велосипедом, наїхав на трирічного хлопчика, який також є мешканцем міста.

У результаті інциденту молодша дитина отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

Слідчі Стрийського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення чинних на транспорті правил. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

До слова, на Рівненщині правоохоронець за кермом авто на великій швидкості збив на смерть 40-річну жінку на електровелосипеді та втік. Винуватця затримали наступного дня з ознаками алкогольного сп’яніння, хоча від тесту на «драгері» він відмовився. ДБР повідомило чоловікові про підозру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie