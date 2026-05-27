На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічну дитину: малюк у лікарні, поліція відкрила справу

Місце ДТП з дітьми у Стрию / © Поліція Львівської області

У Стрию Львівської області 26 травня сталася ДТП за участю двох дітей. Десятирічний велосипедист наїхав на трирічного хлопчика, якого терміново госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія у Стрию сталася у вівторок приблизно о 17:45 на вулиці Коссака.

За попередніми даними правоохоронців, 10-річний місцевий житель, керуючи велосипедом, наїхав на трирічного хлопчика, який також є мешканцем міста.

У результаті інциденту молодша дитина отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

Слідчі Стрийського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення чинних на транспорті правил. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

