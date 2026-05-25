Аварія на Львівщині: потяг наїхав на чоловіка на залізничному переїзді

На Львівщині сталася надзвичайна подія на залізниці. Вантажний потяг наїхав на чоловіка, який дивом залишився живим.

Анастасія Грубрина
Потяг наїхав на чоловіка

Аварія за участю потягів трапилася на Львівщині - потяг наїхав на чоловіка, він тяжко травмований. Поліція вже проводить розслідування.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

На Львівщині потяг наїхав на чоловіка: він вижив

Інцидент трапився 24 травня близько 12:35 на залізничному переїзді у селі Великі Глібовичі Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, вантажний потяг наїхав на 50-річного мешканця одного з сіл, який вийшов на колії перед потягом. Про це поліції повідомили очевидці.

На щастя, чоловік лишився живим. Медики діагностували в нього травматичну ампутацію правої гомілки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Аварії з потягами: останні новини

Нагадаємо, 1 травня близько 06:00 на залізничному переїзді в селі Гірне Стрийського району Львівської області пасажирський потяг сполученням Київ — Ужгород зіткнувся з автокраном КрАЗ.

За даними «Укрзалізниці», 64-річний водій вантажівки проігнорував сигнали та виїхав на колії. Внаслідок сильного удару локомотив зійшов з рейок.

Машиніст потяга загинув на місці. 50-річного помічника машиніста, а також водія автокрана госпіталізували до лікарні з важкими травмами. Серед близько 400 пасажирів потяга постраждалих немає, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення та узгоджують питання правової кваліфікації події.

