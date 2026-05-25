Аварія на Львівщині: потяг наїхав на чоловіка на залізничному переїзді
На Львівщині сталася надзвичайна подія на залізниці. Вантажний потяг наїхав на чоловіка, який дивом залишився живим.
Аварія за участю потягів трапилася на Львівщині - потяг наїхав на чоловіка, він тяжко травмований. Поліція вже проводить розслідування.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Інцидент трапився 24 травня близько 12:35 на залізничному переїзді у селі Великі Глібовичі Львівської області.
За попередніми даними правоохоронців, вантажний потяг наїхав на 50-річного мешканця одного з сіл, який вийшов на колії перед потягом. Про це поліції повідомили очевидці.
На щастя, чоловік лишився живим. Медики діагностували в нього травматичну ампутацію правої гомілки.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Аварії з потягами: останні новини
Нагадаємо, 1 травня близько 06:00 на залізничному переїзді в селі Гірне Стрийського району Львівської області пасажирський потяг сполученням Київ — Ужгород зіткнувся з автокраном КрАЗ.
За даними «Укрзалізниці», 64-річний водій вантажівки проігнорував сигнали та виїхав на колії. Внаслідок сильного удару локомотив зійшов з рейок.
Машиніст потяга загинув на місці. 50-річного помічника машиніста, а також водія автокрана госпіталізували до лікарні з важкими травмами. Серед близько 400 пасажирів потяга постраждалих немає, за медичною допомогою ніхто не звертався.
Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення та узгоджують питання правової кваліфікації події.