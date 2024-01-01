Росія атакувала музей Шухевича та університет, де вчився Бандера: відео наслідків

У Мережі показали, який вигляд має музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича та університет, де навчався Степан Бандера, після російського удару поблизу Львова.

Відео опублікувало Радіо Свобода.

Як розповіли у музеї, більшість цінних речей вивезли після початку повномасштабного вторгнення. Втім, найціннішим пам'ятником був сам будинок. Зараз він повністю зруйнований.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що унаслідок влучання уламків БпЛА по музею травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю. Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.

Він наголосив, що решту, близько 600 одиниць експонатів, від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці.

У Мережі показали, який вигляд має музей Шухевича та університет, де вчився Бандера, після атаки РФ

За його словами, збитки становлять 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі.

Також через падіння уламків БПЛА у Дублянах зруйновані дах на площі 600 м2 та перекриття на площі 120 м2, знищені 5 вікон у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування. Через атаку виникла пожежа. Станом на ранок 1 січня її оперативно загасили. Без постраждалих.

"Воювати з культурою, освітою та мирним населенням – це типова poсія. Але їм нас не злякати і не здолати. Кожна така атака – це лише привід, щоб ще більше донатити на ЗСУ, ще більше посилювати ППО, ще більше вивчати нашу історію. До речі, сьогодні день народження Степана Бандери", - написав посадовець.

Нагадаємо, у день народження Степана Бандери, 1 січня, росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові.

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