Секрет под паркетом: в разрушенном россиянами музее Шухевича обнаружили неизвестную ранее крыивку

Во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятную крыивку УПА / © Львівська міська рада

Реклама

Во Львове во время восстановления музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще, разрушенного в результате российского удара, рабочие обнаружили вероятную крыивку.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Рабочие разбирали паркет для усиления фундамента музея и обнаружили в фундаменте обложенное камнем помещение 4 на 2,3 м глубиной почти 2 метра.

Реклама

Обнаруженное помещение расположено у входа. Оно было полностью засыпано землей. При раскопках археологи не нашли ценных исторических артефактов. Там были только вещи, которые использовались в советский период: старые бутылки и другие мельчайшие элементы.

«Мы обнаружили уникальную находку. Сейчас историки исследуют, какое оно имеет значение для истории этого здания и музея в целом. По свидетельству археологов, мы обнаружили здесь тайник, который мог использовать Роман Шухевич в целях безопасности. Мы знали о тайнике, который был в музее между первым и вторым этажом и который мы будем восстанавливать», — заявил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

По его словам, это помещение станет еще одним объектом экспозиции музея.

Напомним, что российские войска атаковали музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича во Львове 1 января 2024 года. Символично, что удар нанесли именно 1 января — в день рождения соратника Шухевича — Степана Бандеры.

Реклама

Как рассказали в музее, большинство ценных вещей было вывезено после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником было само здание. Оно было полностью разрушено.

Новости партнеров