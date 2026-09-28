На Львівщині онук спалив тіло бабусі у дворі: що він заявив

На Львівщині онук спалив померлу бабусю на городі / © pexels.com

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На Львівщині чоловік після смерті бабусі спалив її тіло на городі біля будинку. Онук запевняє, що нібито виконував волю померлої, яка перед смертю просила спалити її тіло.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на ухвалу суду.

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Про подію правоохоронців повідомили сусіди, які помітили вогнище на подвір’ї та дізналися про зникнення літньої жінки.

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Як з’ясувалося, 16 вересня 2026 року житель села Ільник після смерті бабусі спалив її тіло на городі біля житлового будинку, де старенька проживала. Рештки спаленого тіла з попелом він зібрав у дві каструлі. Чоловік стверджує, що спалення було передсмертною волею померлої.

Донька померлої (мама фігуранта) також стверджує, що бабуся заповіла спалити тіло.

Правоохоронці засумнівалися у таких показах. Тому було відкрито кримінальне провадження. Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік підпалив дружину на очах у 8-річної доньки.

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