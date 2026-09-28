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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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На Львівщині онук спалив тіло бабусі у дворі: що він заявив

На Львівщині онук спалив тіло бабусі у дворі, але поліція підозрює умисне вбивство.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Львівщині онук спалив померлу бабусю на городі

На Львівщині онук спалив померлу бабусю на городі / © pexels.com

На Львівщині чоловік після смерті бабусі спалив її тіло на городі біля будинку. Онук запевняє, що нібито виконував волю померлої, яка перед смертю просила спалити її тіло.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на ухвалу суду.

Про подію правоохоронців повідомили сусіди, які помітили вогнище на подвір’ї та дізналися про зникнення літньої жінки.

Як з’ясувалося, 16 вересня 2026 року житель села Ільник після смерті бабусі спалив її тіло на городі біля житлового будинку, де старенька проживала. Рештки спаленого тіла з попелом він зібрав у дві каструлі. Чоловік стверджує, що спалення було передсмертною волею померлої.

Донька померлої (мама фігуранта) також стверджує, що бабуся заповіла спалити тіло.

Правоохоронці засумнівалися у таких показах. Тому було відкрито кримінальне провадження. Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік підпалив дружину на очах у 8-річної доньки.

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