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- Львів
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У Львові батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви: з’явилося відео
Батьки тягнули своїх дітей за руки через дорогу, наражаючи їх на смертельну небезпеку, свій вчинок дорослі пояснили звичайним поспіхом.
У Львові у суботу ввечері на вулиці Стрийській патрульні поліцейські зафіксували грубе порушення Правил дорожнього руху з боку пішоходів. Батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у Facebook.
«Батьки тягнули за руку своїх дітей, показуючи поганий приклад, мотивуючи поспіхом», — йдеться у повідомленні.
Патрульні зупинили порушників та винесли постанови за порушення ПДР як на батька, так і на матір.
Поліція вкотре закликає дорослих бути свідомими та пам’ятати, що безпека дітей на дорозі залежить від прикладу, який подають самі батьки.
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