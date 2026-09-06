У Львові батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви: з’явилося відео

Патрульні / © Луганська обласна державна адміністрація

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У Львові у суботу ввечері на вулиці Стрийській патрульні поліцейські зафіксували грубе порушення Правил дорожнього руху з боку пішоходів. Батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у Facebook.

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«Батьки тягнули за руку своїх дітей, показуючи поганий приклад, мотивуючи поспіхом», — йдеться у повідомленні.

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Патрульні зупинили порушників та винесли постанови за порушення ПДР як на батька, так і на матір.

Поліція вкотре закликає дорослих бути свідомими та пам’ятати, що безпека дітей на дорозі залежить від прикладу, який подають самі батьки.

Нагадаємо, в Одеській області працівник ТЦК зніс своїм авто дворічну дитину і втік.

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