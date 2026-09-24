14-річна дитина залишилася сама: на Львівщині чоловіка майже тиждень утримували в приміщенні ТЦК

Чоловіка 7 днів тримали в ТЦК на Львівщині: реакція Лубінця

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Чоловіка майже сім діб утримували у приміщенні ТЦК у Жидачеві Львівської області. У Мережі стверджують, що він є батьком-одинаком, і самостійно виховує дитину.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Майже сім діб у ТЦК: де проходить межа між мобілізаційними заходами та можливим незаконним обмеженням свободи людини?» — риторично запитує омбудсмен.

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За його словами, інформацію про ситуацію він отримав із соціальних мереж. Йшлося про чоловіка, який нібито понад тиждень перебував у 1-му відділі Стрийського РТЦК у Жидачеві і не міг повідомити рідних та адвоката про своє місцеперебування.

Лубінець повідомив, що направив до ТЦК представників свого Офісу для перевірки. До моніторингового візиту 23 вересня також долучилися представники Військової служби правопорядку (ВСП ЗСУ).

Як встановили під час перевірки, чоловіка доправили до ТЦК 16 вересня. Приміщення він залишив 23 вересня. Таким чином чоловік перебував у ТЦК майже сім діб.

За інформацією омбудсмена, чоловік перебував у цокольному приміщенні, яке використовується як укриття. Там облаштовано чотири ліжка. Харчування забезпечували працівники ТЦК, кухня та санвузол, за результатами огляду, були у належному стані. У приміщенні також працює примусова вентиляція. Водночас під час перевірки виявили підмокання через дощі.

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За словами самого чоловіка, самостійно залишити приміщення він не міг.

Лубінець наголосив, що тепер необхідно встановити, на якій законній підставі чоловік перебував у приміщенні ТЦК протягом майже семи діб.

«Потрібно ретельно перевірити, чи не було порушено право на свободу та особисту недоторканність, право повідомити рідних і скористатися правовою допомогою, а також чи належним чином оформлено відповідні документи. І це не лише питання однієї людини: маємо з’ясувати, чи не набувають приміщення ТЦК в окремих випадках ознак місць несвободи», — зазначив омбудсмен.

Уповноважений ВР вимагає надати інформацію про правові підстави та обставини перебування чоловіка в ТЦК, оформлення документів і забезпечення його прав. Крім того, омбудсмен закликав забезпечити збереження відеозаписів, які можуть мати значення для перевірки.

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Лубінець наголосив, що мобілізаційні заходи мають відбуватися відповідно до законодавства, а можливі порушення прав людини не можна виправдовувати воєнним станом.

Водночас, омбудсмен нічого не каже про те, що чоловік нібито самостійно виховує дитину.

Про що йдеться

Раніше у Мережі повідомили, що на Львівщині нібито утримували батька-одинака у підвалі ТЦК.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що до нього звернулася адвокатка чоловіка, якого нібито понад тиждень утримували в підвалі 1-го відділення Стрийського РТЦК у Жидачеві «в нелюдських умовах».

«Після "бусифікацїі" чоловіку майже тиждень не давали телефон повідомити рідних або адвоката про те, де він перебуває. Його 14-річна дитина залишилась без батька, а старша сестра покинула роботу та поїхала на інший кінець країни, щоб доглядати за дитиною після зникнення батька», — стверджував Гончаренко.

Згодом нардеп уточнив, що сьогодні чоловіка відпустили, і він подав скаргу щодо незаконного утримання.

Що кажуть у ТЦК

Львівський обласний ТЦК стверджує, що інформація про нібито наявність у нього підтвердженого статусу батька, який самостійно виховує 14-річну дитину, під час уточнення військово-облікових даних документально підтверджена не була.

«Відповідних документів, які б надавали право на відстрочку за цією сімейною обставиною, громадянин не надав. Сам факт окремого проживання батьків не є автоматичною підставою для відстрочки — таке право має бути підтверджене у визначеному законом порядку», — стверджують у військкоматі.

У ТЦК запевнили, що телефон у громадянина не вилучали та жодного фізичного чи психологічного впливу на нього не чинили, а твердження про утримання через «святкування дня народження начальника» назвали фейком.

Нагадаємо, що у Кривому Розі люди в формі побили чоловіка на очах у сім’ї — в ТЦК відреагували.

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