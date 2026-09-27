Підірвав гранату під час суперечки: на Львівщині пролунав сильний вибух, є поранені

У Шептицькому пролунав вибух

Реклама

У Шептицькому на Львівщині пізно ввечері 26 вересня пролунав вибух гранати. Після цього стало відомо про поранених людей — четверо місцевих мешканців зазнали травм.

Пізніше про обставини події повідомили у поліції Львівської області.

Реклама

У Шептицькому пролунав вибух: подробиці

Спершу було відомо, що детонація сталася через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. За інформацією відділу комунікації поліції Львівщини, інцидент трапився на проспекті Тараса Шевченка.

Реклама

Вибухотехніки, слідчі та інші правоохоронці вирушили на місце подій.

Унаслідок вибуху осколкові ураження дістали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі з них — місцеві жителі. Потерпілих госпіталізували, лікарі надали їм необхідну медичну допомогу.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати деталі: боєприпас підірвав 36-річний житель Шептицького — військовослужбовець, який наразі перебуває у відпустці. Вибух стався під час суперечки з перехожими.

Місце перебування підозрюваного військового швидко визначили. Після цього чоловіка затримали.

Реклама

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, і найближчим часом суд визначить для затриманого запобіжний захід.

Чоловік кинув гранату у комунальників

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області 48-річний місцевий житель кинув тренувальну гранату до кабінету адміністративної будівлі одного з підприємств. Причиною такого вчинку став конфлікт, який виник через нарахування за комунальні послуги.

За інформацією поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі за фактом хуліганства розпочато досудове розслідування за ст. 296 Кримінального кодексу України.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів