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- Львів
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Підірвав гранату під час суперечки: на Львівщині пролунав сильний вибух, є поранені
Вибух у Шептицькому стався пізно ввечері 26 вересня. Серед постраждалих троє жінок і чоловік, а підозрюваного у підриві гранати вже затримали.
У Шептицькому на Львівщині пізно ввечері 26 вересня пролунав вибух гранати. Після цього стало відомо про поранених людей — четверо місцевих мешканців зазнали травм.
Пізніше про обставини події повідомили у поліції Львівської області.
У Шептицькому пролунав вибух: подробиці
Спершу було відомо, що детонація сталася через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. За інформацією відділу комунікації поліції Львівщини, інцидент трапився на проспекті Тараса Шевченка.
Вибухотехніки, слідчі та інші правоохоронці вирушили на місце подій.
Унаслідок вибуху осколкові ураження дістали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі з них — місцеві жителі. Потерпілих госпіталізували, лікарі надали їм необхідну медичну допомогу.
Правоохоронцям вдалося з’ясувати деталі: боєприпас підірвав 36-річний житель Шептицького — військовослужбовець, який наразі перебуває у відпустці. Вибух стався під час суперечки з перехожими.
Місце перебування підозрюваного військового швидко визначили. Після цього чоловіка затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває, і найближчим часом суд визначить для затриманого запобіжний захід.
Чоловік кинув гранату у комунальників
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області 48-річний місцевий житель кинув тренувальну гранату до кабінету адміністративної будівлі одного з підприємств. Причиною такого вчинку став конфлікт, який виник через нарахування за комунальні послуги.
За інформацією поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі за фактом хуліганства розпочато досудове розслідування за ст. 296 Кримінального кодексу України.