На кордоні з Польщею виникли дикі черги: люди по 10 годин чекають, щоб виїхати з України (відео)

Черга на кордони з Польщею з боку України / © скриншот з відео

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Виїхати до Польщі через Львівську область стало серйозним випробуванням для українців через колосальні черги. На пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині» люди змушені чекати подекуди понад 10 годин.

Про це повідомили львівські телеграм-канали.

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На Львівщині утворилися значні черги на пунктах пропуску з Польщею «Краківець» та «Шегині». Очікування на перетин кордону може тривати понад 10 годин, а автобуси проходять оформлення близько години. Люди змушені стояти в чергах навіть уночі.

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Очевидці зняли довжелезні черги на кордоні на відео.

«Вісім годин ми стояли сьогодні в черзі. Зараз є 2:40 на годиннику. Вже, виходить, сьогодні перше жовтня. Черги на загальний немає: дві машини стоять. Трішки на taxfree там і все. Але дуже довго. Вісім годин. Виходить, вісім годин ми стояли сьогодні в черзі», — розповів на одному з роликів чоловік.

Дата публікації 16:44, 01.10.26 Кількість переглядів 1 Довжелезні черги на кордоні з Польщею зняли на відео

Нагадаємо, Держприкордонслужба України раніше попереджала, шо від 20 вересня через ремонт на польському боці пункту «Шегині — Медика» буде припинено виїзд пасажирських автобусів з України до Польщі. Транспорт перенаправляють на пункти «Смільниця — Кросценко», «Нижанковичі — Мальховіце» та «Краківець — Корчова». Для регулярних рейсів відкрита реєстрація в «єЧерзі» на ці альтернативні маршрути без скасування графіків.

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