Вчасно не попросилася до туалету: на Львівщині помічниця вихователя побила 2-річну дівчинку в дитсадку (фото)

Ясла-садок / © Google Maps

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У Стрию на Львівщині правоохоронці підозрюють помічницю вихователя у побитті 2-річної дівчинки в дитсадку.

Про це 1 жовтня повідомляють поліція та Львівська обласна прокуратура.

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У середу, 30 вересня, офіцерка служби освітньої безпеки побачила відео, на якому жінка била дитину по голові, руках та ногах. Поліцейські з’ясували, що цей випадок трапився у комунальному спеціальному дитячому садку в Стрию того самого дня.

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За даними слідства, помічниця вихователя декілька разів вдарила дівчинку, яка тимчасово проживає у цьому закладі.

Коли жінка виявила, що 2-річна дівчинка вчасно не попросилася до туалету, почала кричати на неї та соромити за брудний одяг.

Під час цього працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі.

У соцмережах повідомляють, що випадок стався у спеціальному дитячому садку №15.

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Поліцейські повідомили про підозру працівниці дитячого садочку / © Поліція Львівської області

Помічниці вихователя повідомлено про підозру в умисному завдаванні ударів, які завдали фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України). Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Раніше ми писали про те, як у Житомирі під час денної прогулянки з дитсадка зникли двоє дівчаток віком 5 і 6 років.

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