У Львові під час служби чоловік напав на священика: його затримали парафіяни

У храмі Львова чоловік напав на священика / © pexels.com

Реклама

У неділю вранці, 20 вересня, в одному зі львівських храмів під час служби стався інцидент за участю відвідувача. Близько 10:00 до правоохоронців надійшов виклик про те, що невідомий чоловік вчинив напад на священика.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Реклама

У Львові невідомий напав на священика прямо у храмі

За попередньою інформацією поліції, 35-річний містянин з ментальними порушеннями спробував зірвати проведення богослужіння.

Реклама

На заваді йому стали священник та парафіяни, які затримали порушника на місці й одразу передали поліції, яка прибула на виклик.

У результаті затриманого відвезли до спеціалізованої лікарні. Поліція з’ясовує усі деталі та обставини цього випадку.

Про стан священнослужителя та храм, де все відбулося, у поліції наразі не повідомляють.

Проте у соцмережах та пабліках Львова писали, що інцидент відбувся у храмі Володимира і Ольги УГКЦ на вулиці Симоненка. Очевидці повідомили, що нібито чоловік напав на священика з ножем. Священнослужитель не постраждав, а нападника нібито скрутили віряни та передали поліції.

Реклама

У Святогірській лаврі зарізали ченця

Нагадаємо, 23 серпня близько 11:00 на території Свято-Успенської Святогірської лаври біля Свято-Миколаївського храму група невідомих здійснила жорстокий напад на жителів обителі. Про це повідомила пресслужба Лаври.

Унаслідок атаки загинув чернець Варсонофій (Турянський), а ще двоє людей — чернець Григорій та біженець Андрій Кирієнко, який мешкав у Лаврі, — дістали тяжкі ножові поранення.

Поранений чернець Григорій зміг дістатися братських корпусів та сповістити братію, після чого представники обителі викликали поліцію. Обох постраждалих зі значною втратою крові та ушкодженнями легень спочатку доправили до лікарні у Слов’янську, а пізніше перевезли для продовження лікування до Харкова.

Новини партнерів

Новини партнерів