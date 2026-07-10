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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
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Перевернули авто ТЦК: во Львове задержали еще четырех участников инцидента

СБУ и Национальная полиция задержали еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей во Львове.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных во Львове

СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных во Львове / © Служба безопасности Украины

Во Львове задержали еще четырех участников нападения на военнослужащих и правоохранителей, которое произошло 8 июля.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Среди задержанных — 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих. По данным следствия, один из них самовольно оставил воинскую часть.

В СБУ заявили, что задержанные были одними из самых активных участников инцидента. Они якобы блокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на нем и повредили транспортное средство.

СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных во Львове. / © Служба безопасности Украины

СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных во Львове. / © Служба безопасности Украины

/ © Служба безопасности Украины

© Служба безопасности Украины

На данный момент фигурантам готовят сообщения о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

  • самовольное оставление воинской части или места службы.

Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во время проведения военными и полицейскими мер оповещения.

Ранее СБУ и Нацполиция задержали еще одного участника беспорядков. По версии следствия, во время инцидента он напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников происшествия.

Расследование проводят сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Нападение на ТЦК во Львове — что известно

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова группа людей заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль ТЦК.

Инцидент произошел около 21:30 на проспекте Червоной Калины. По данным Львовского областного ТЦК и СП, военнослужащие вместе с полицейскими остановили для проверки документов мужчину 1996 года рождения.

В ТЦК заявили, что с 12 июня 2026 года он находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. Мужчину задержали и доставили в территориальный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

После инцидента Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий сотрудников во время задержания военнообязанного.

На событие также отреагировали глава Офиса президента Кирилл Буданов и городской голова Львова Андрей Садовый. В Министерстве обороны заявили, что все виновные и причастные к потасовке должны быть установлены и привлечены к ответственности.

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Дата публикации
Количество просмотров
190
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