Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У частині Львова та області раптово зникло світло: в обленерго розповіли, що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
541
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У частині Львова та області раптово зникло світло: в обленерго розповіли, що сталось

У частині Львова не було світла / Фото: Unsplash

Подача електрики уже відновлена.

У понеділок, 14 серпня, у частині Львова та області раптово зникло світло. Відключення електрики тривало недовго. 

Про це повідомили в "Львівобленерго". 

У компанії підтвердили, що в частині міста та області у понеділок ненадовго зникло світло. Там пояснили, що це було пов'язано із вимкненням у мережах НЕК "Укренерго". Проте вже незадовго енергетики повернули електрику в оселі жителів Львова та області. 

"Короткочасне зникнення електроенергії у Львові та області було пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Електропостачання оперативно відновлено", - йдеться у повідомленні. 

У компанії додали, що якщо у жителів Львова та області все ще нема світла, то варто звертатись на гарячу лінію обленерго або подати заявку через чат-бот. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

Читайте також:

Як працює електрика на сонячному континенті Австралії

Як працює електрика на сонячному континенті Австралії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
541
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація