У частині Львова та області раптово зникло світло: в обленерго розповіли, що сталось

Подача електрики уже відновлена.
У понеділок, 14 серпня, у частині Львова та області раптово зникло світло. Відключення електрики тривало недовго.
Про це повідомили в "Львівобленерго".
У компанії підтвердили, що в частині міста та області у понеділок ненадовго зникло світло. Там пояснили, що це було пов'язано із вимкненням у мережах НЕК "Укренерго". Проте вже незадовго енергетики повернули електрику в оселі жителів Львова та області.
"Короткочасне зникнення електроенергії у Львові та області було пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Електропостачання оперативно відновлено", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що якщо у жителів Львова та області все ще нема світла, то варто звертатись на гарячу лінію обленерго або подати заявку через чат-бот.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.
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