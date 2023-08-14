У частині Львова та області раптово зникло світло: в обленерго розповіли, що сталось

У понеділок, 14 серпня, у частині Львова та області раптово зникло світло. Відключення електрики тривало недовго.

Про це повідомили в "Львівобленерго".

У компанії підтвердили, що в частині міста та області у понеділок ненадовго зникло світло. Там пояснили, що це було пов'язано із вимкненням у мережах НЕК "Укренерго". Проте вже незадовго енергетики повернули електрику в оселі жителів Львова та області.

"Короткочасне зникнення електроенергії у Львові та області було пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Електропостачання оперативно відновлено", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що якщо у жителів Львова та області все ще нема світла, то варто звертатись на гарячу лінію обленерго або подати заявку через чат-бот.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

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