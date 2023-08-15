Садовий показав жахливі наслідки ракетного удару росіян по Львову: фото, відео

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Львову та області. Там знищено приватні будинки львів'ян, а також дитячий садок.

Мер Львова Андрій Садовий показав наслідки нічного удару окупантів по місту.

Відповідні фото він розмістив у своєму Facebook.

На кадрах видно, що внаслідок ракетного удару по Львову 15 серпня залишилась величезна вирва, глибиною дев'ять метрів і діаметром 20 метрів.

Вирва від російської ракети у Львові / Фото: facebook/Андрій Садовий

За словами Садового, росіяни поцілили у дитячий садок. Одна з російських ракет влучила у дитячий павільйон дошкільного навчального закладу.

Наслідки ракетного удару росіян по дитячому садочку у Львові / Фото: facebook/Андрій Садовий

Там вилетіли всі вікна, а всі дитячі ліжечка всипані дрібним склом.

Наслідки ракетного удару росіян по дитячому садочку у Львові / Фото: facebook/Андрій Садовий

Постраждало загалом 40 будинків. У деяких з них вибило вікна, однак деякі залишились без кількох поверхів. Вони або зруйновані, або вигоріли вщент.

Наслідки ракетного удару по Львову 15 серпня / Фото: facebook/Андрій Садовий

Наслідки ракетного удару по Львову 15 серпня / Фото: facebook/Андрій Садовий

Наслідки ракетного удару по Львову 15 серпня / Фото: facebook/Андрій Садовий

Наслідки ракетного удару по Львову 15 серпня / Фото: facebook/Андрій Садовий

Зараз усім постраждалим надають першу допомогу, зокрема з проживання.

Постраждалим львів'янам допомагають місцеві / Фото: facebook/Андрій Садовий

Своєю чергою, очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук показав відео наслідків з дрону.

У ДСНС показали страшні наслідки ракетного удару росіян по Львову: відео

"Ще одна ніч і ще більше терору. Масований ракетний удар по українських містах. Цивільні об'єкти, житлові будинки, підприємства - ось проти чого воює агресор. Рятувальники ДСНС працюють та ліквідовують наслідки обстрілів", - написав він у своєму Twitter.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ракета влупила в дитячий садочок. Садовий про нічні обстріли"

Нагадаємо, вночі 15 серпня армія Російської Федерації атакувала ракетами Львівську область. Зокрема, у Львові, Суховолі та Ставчанах постраждали будинки людей. Детальніше про наслідки ракетного удару окупантів по Львову читайте у статті.

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