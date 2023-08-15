Комбайнер во время жатвы полностью обесточил Львов и область: что произошло

Во Львове и области света не было 9 минут.

Во Львовской области водитель сельскохозяйственной техники оставил областной центр и область без электричества. Произошло это из-за повреждения высоковольтной линии.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Так, 14 августа во Львове и области ненадолго пропало электричество. Уже через несколько минут свет снова включился. В "Львовоблэнерго" объясняли это сбоем в сети НЭК "Укрэнерго"

"Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питания потребителей возобновлено в полном объеме. Причина усложнения — нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии", — уточнили в НЭК "Укрэнерго" .

Издание zaxid.net сообщило, что сбой произошел из-за того, что водитель комбайна во время жатвы случайно задел высоковольтную линию.

Напомним, в части Львова и области внезапно исчез свет.

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