Росіяни "демілітаризували" дитсадок у Львові: Садовий про деталі удару ракетами

Під час ракетного удару по Львову вночі 15 серпня було знищено дитячий садок. Одна з російських ракет влучила у дитячий павільйон дошкільного навчального закладу.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Ракета точно влупила в цей павільйон (дитячого садочка - Ред.). Зараз є вирва глибиною дев'ять метрів, 20 метрів - діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети. Також знищено дитячий садочок, всі вікна повилітали", - розповів мер.

За словами Садового, внаслідок атаки зруйновано будинок: верхні поверхи всі повигоряли, вікна повилітали. Минулося без жертв, наголосив мер.

"Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна поміняємо. Масштаби є достатньо великими", - наголосив Андрій Садовий.