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Росіяни "демілітаризували" дитсадок у Львові: Садовий про деталі удару ракетами

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни "демілітаризували" дитсадок у Львові: Садовий про деталі удару ракетами

Фото: Associated Press

доповнюється..

Під час ракетного удару по Львову вночі 15 серпня було знищено дитячий садок. Одна з російських ракет влучила у дитячий павільйон дошкільного навчального закладу. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Ракета точно влупила в цей павільйон (дитячого садочка - Ред.). Зараз є вирва глибиною дев'ять метрів, 20 метрів -  діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети. Також знищено дитячий садочок, всі вікна повилітали", - розповів мер.

За словами Садового, внаслідок атаки зруйновано будинок: верхні поверхи всі повигоряли, вікна повилітали. Минулося без жертв, наголосив мер.

"Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна поміняємо. Масштаби є достатньо великими", - наголосив Андрій Садовий. 

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