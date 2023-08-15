На Львівщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

У Львівській області зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії Російської Федерації вночі 15 серпня. Станом на 14:40 відомо про 19 потерпілих.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років", - поінформував чиновник.

За словами очільника ОВА, більшість постраждалих мають забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Потерпіла десятирічна дитина має забій стопи. Людям надають усю необхідну медичну допомогу, додав Козицький.

Атака на Львівщину вночі 15 серпня

У Львові під час повітряної тривоги вночі проти 15 серпня прозвучали два вибухи. Місцева влада повідомила про влучання на території області. Зокрема, вночі росіяни "демілітаризували" дитсадок у Львові.

Також в ОВА розповіли про наслідки атаки на регіон. За словами голови ОВА Максима Козицького, у Львові, Суховолі та Ставчанах постраждали будинки людей.

Відомо, що РФ масовано вдарила по Львівщині. Одну ракету вдалося збити силам ППО. Втім, шість - влучили на території обласного центру та області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 70 людей залишились без житла! Ракета вдарила по Львову

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