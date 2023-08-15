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Постраждалі, пожежі та евакуація людей: наслідки атаки по Луцьку та Львову

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Постраждалі, пожежі та евакуація людей: наслідки атаки по Луцьку та Львову

У Львові триває евакуація місцевих жителів після обстрілу / Фото: t.me/andriysadovyi

Ворог нещадно атакував міста на заході України.

У Волинській області під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. 

Про це повідомив уже після нічної атаки очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у соціальних мережах. 

"Та, на жаль, маємо «приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо. На місці працюють усі відповідні служби. Прошу не розповсюджувати інформації будь-де про деталі події", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше очільник Львова Андрій Садовий уточнив ситуацію з ворожим обстрілом у місті Лева.

"Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - написав він у повідомленні у Telegram-каналі. 

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua зібрав для вас хроніку обстрілів за цю ніч в Україні

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