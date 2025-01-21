Кинув гранату на подвір'я будинку: на Львівщині затримали хлопця

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Увечері 20 січня у Шептицькому 19-річний мешканець Львівщини підірвав гранату РГД-5 на подвір’ї багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак вибухова хвиля пошкодила вікна однієї з квартир.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"За вказаною адресою негайно прибули поліцейські-вибухотехніки, оперативники, співробітники інших служб поліції Львівщини та територіального відділу поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що вибухнула граната РГД-5", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Суд невдовзі обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування, в ході якого правоохоронці з'ясовують походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири.

Читайте також: