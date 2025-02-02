Взрыв в отеле Львова: что известно о пострадавших

В результате взрыва в гостинице Львова травмирован мужчина. Пострадавший находится в больнице. Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери заведения.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Что известно о взрыве в отеле Львова

Как отмечается, около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одной из гостиниц Львова. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского райуправления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовщины.

"Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", — отметили в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

Напомним, вечером 20 января в Шептицком 19-летний житель Львовщины взорвал гранату РГД-5 во дворе многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших, однако взрывная волна повредила окна одной из квартир.

Читайте также: