У Львові на 17 000 грн оштрафували жінку, яка в лікарні "поправила зачіску" медикині 

У приміщенні львівської лікарні сталася бійка між мамою пацієнта та завідувачкою офтальмологічного відділення. Що вирішив суд?

У Львові на 17 000 грн оштрафували жінку, яка у приміщенні лікарні напала на медикиню. Підсудна стверджувала, що не била лікарку, а лише "поправила їй зачіску".

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

За даними суду, інцидент стався в офтальмологічному відділенні лікарні Святого Миколая у Львові. Там підсудна звинуватила медикиню у тому, що її дитині поставили неправильний діагноз. Згодом вона почала її ображати та вдарила.

На суді підозрювана провину заперечила. Вона заявила, що медики ставили її дитині неправильний діагноз. Факт нападу на лікарку вона заперечила і заявила, що "лише поправила їй зачіску, просто схопила гривку, яка, на думку обвинуваченої, заважала їй читати документи".

Завідувачка офтальмологічного відділення на суді зазначила, що вона дійсно відмовилася давати заключення підсудній, оскільки та прийшла без дитини. Медики попросили підозрювану покинути приміщення лікарні, проте вона "знову забігла до кабінету, схопила потерпілу за волосся і почала її тягати, шарпала за одяг та ображала нецензурною лайкою". Це все припинили інші відвідувачі. Від підозрюваної лікарка вимагала 20 000 грн моральної компенсації.

Свідки події підтвердили версію лікарки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудну винною за ч. 1 ст. 296 КК України. Вона повинна сплатити 17 000 грн штрафу. Також нападниця має виплатити лікарці 5 000 грн моральної компенсації.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували 10-місячного хлопчика, який проковтнув перстень.

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