Два потужні вибухи прозвучали у Львові: що відомо про постраждалих (відео)

Вибухи у Львові / © із соцмереж

Реклама

У центрі Львова на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ «Магнус» пролунали два потужні вибухи — повідомляють про поранених серед силовиків.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігор Зінкевич, серед постраждалих є працівники поліції, які прибули на місце події, а також, попередньо, військовослужбовець Національної гвардії України.

Моніторингові канали повідомляють про значну кількість поранених та паніку на місці інциденту. За їхніми даними, вибухи пролунали з інтервалом близько 10 хвилин.

Реклама

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Офіційні структури наразі не оприлюднили підтвердженої інформації щодо кількості постраждалих та причин вибухів.

Обставини події з’ясовуються. Інформація потребує перевірки та уточнення.

Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.

Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.