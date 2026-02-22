ТСН у соціальних мережах

Львів

Львів
1874
1 хв

Два потужні вибухи прозвучали у Львові: що відомо про постраждалих (відео)

У центрі Львова з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два вибухи — серед постраждалих, за попередніми даними, є правоохоронці та військовий Нацгвардії.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи у Львові

Вибухи у Львові / © із соцмереж

У центрі Львова на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ «Магнус» пролунали два потужні вибухи — повідомляють про поранених серед силовиків.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігор Зінкевич, серед постраждалих є працівники поліції, які прибули на місце події, а також, попередньо, військовослужбовець Національної гвардії України.

Моніторингові канали повідомляють про значну кількість поранених та паніку на місці інциденту. За їхніми даними, вибухи пролунали з інтервалом близько 10 хвилин.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Офіційні структури наразі не оприлюднили підтвердженої інформації щодо кількості постраждалих та причин вибухів.

Обставини події з’ясовуються. Інформація потребує перевірки та уточнення.

Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.

Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.

1874
