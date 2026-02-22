- Дата публікації
Два потужні вибухи прозвучали у Львові: що відомо про постраждалих (відео)
У центрі Львова з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два вибухи — серед постраждалих, за попередніми даними, є правоохоронці та військовий Нацгвардії.
У центрі Львова на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ «Магнус» пролунали два потужні вибухи — повідомляють про поранених серед силовиків.
За інформацією депутата Львівської міської ради Ігор Зінкевич, серед постраждалих є працівники поліції, які прибули на місце події, а також, попередньо, військовослужбовець Національної гвардії України.
Моніторингові канали повідомляють про значну кількість поранених та паніку на місці інциденту. За їхніми даними, вибухи пролунали з інтервалом близько 10 хвилин.
Офіційні структури наразі не оприлюднили підтвердженої інформації щодо кількості постраждалих та причин вибухів.
Обставини події з’ясовуються. Інформація потребує перевірки та уточнення.
Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.
Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.