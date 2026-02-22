Два потужні вибухи прогриміли у Львові: що відомо на цю хвилину (відео)

Ілюстрація. Вибух / © ТСН.ua

Реклама

У Львові пролунали два гучні вибухи з різницею приблизно у 10 хвилин — повітряної тривоги в місті не оголошували.

Про вибухи повідомляють місцеві мешканці та моніторингові канали. За словами очевидців, обидва вибухи були надзвичайно потужними — їх було чутно в різних районах міста.

© із соцмереж

Про інцидент також повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Реклама

За його словами, вибух стався у центральній частині міста біля «Магнусу». На місці події перебуває велика кількість правоохоронців, а на дорозі лежить тіло людини. Що саме вибухнуло — поки невідомо. Багато вибитих вікон та запах гореного.

Повідомляється, що один із вибухів міг статися на сусідній вулиці в центральній частині Львова, однак наразі достеменно невідомо, чи обидва вибухи сталися в одному місці.

Інформація про причини інцидентів поки що відсутня. Повітряної тривоги у місті на момент вибухів не було.

Моніторингові канали не виключають версію теракта.

Реклама

Офіційні служби поки що не оприлюднили коментарів. Дані уточнюються.

Всі служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.

Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.