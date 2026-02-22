ТСН у соціальних мережах

Львів
1308
1 хв

Садовий: вибухи у Львові — це теракт, 14 людей у лікарнях

Мер Львова заявив, що вибухи в місті були терактом, наразі госпіталізовано 14 постраждалих.

Олена Кузьмич
Швидка допомога

У Львові вибухи, які сталися раніше у ніч проти 22 лютого 2026 року , були терактом.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у соцмережах.

За його словами, станом на зараз 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

На місці працюють правоохоронці та всі відповідні служби. Тривають слідчі дії та з’ясування обставин події.

Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що серед жертв вибуху у Львові — правоохоронці.

