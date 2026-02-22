Коли поліцейські приїхали на виклик — пролунали вибухи: у Львові зростає кількість потерпілих унаслідок теракту

© Львівська обласна прокуратура

За оперативною інформацією, сьогодні, 22 лютого вночі о 00:30 у Львові на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура у повідомленні у соцмережах.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух.

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль та цивільний транспортний засіб. Кількість потерпілих уточнюється.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, це була «важка ніч для Львова». За його словами, 15 людям надається медична допомога. Унаслідок вибухів у навколишніх будинках повилітало багато вікон.

На місці працюють бригади швидкої допомоги, слідчо-оперативна група та прокурори, які фіксують докази.

У Львівська обласна прокуратура повідомили, що відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура, досудове розслідування проводить Управління СБУ у Львівській області.

Обставини трагедії встановлюються.

