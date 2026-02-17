ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Під Львовом пролунали вибухи: терміново підняли ППО

Російські загарбники намагаються атакувати Львів ударними дронами.

Ірина Лаб'як
Сили ППО збивають російські безпілотники

Сили ППО збивають російські безпілотники / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Львівському районі вранці 17 лютого працює протиповітряна оборона. Усе через російський дрон, зафіксований у напрямку Львова.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львівський район. Працює ППО», — йдеться в короткій заяві.

До цього моменту Козицький інформував про ворожий безпілотник курсом на Львів.

«Ворожий дрон на підльоті до Львова. Перебувайте у безпечних місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги», — закликав своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий.

Масована атака РФ по Україні 17 лютого

Нагадаємо, у ніч і вранці 17 лютого Росія здійснила масовану атаку ракетами та дронами по Україні. У Дніпрі та області пошкоджено адмінбудівлі, підприємства, житло й авто, виникли пожежі, але минулося без жертв. На Кіровоградщині через дрони загорівся приватний будинок. В Одесі внаслідок влучань у житловий будинок, магазин та СТО постраждали троє людей, а через знеструмлення об’єктів «Інфоксводоканалу» частина міста та прилеглих селищ залишилася без води. У Бурштині на Івано-Франківщині після серії вибухів зникли тепло- та водопостачання. Вибухи також фіксували на Сумщині, Запоріжжі, Харківщині, Полтавщині, Львівщині та в інших регіонах. Енергетики й комунальники працюють над ліквідацією наслідків.

