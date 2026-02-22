- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 1440
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Львові: серед жертв — правоохоронці
У Львові пролунали вибухи після прибуття патрульної поліції на виклик — є загиблі та поранені серед правоохоронців.
У Львові внаслідок вибухів загинули та отримали поранення правоохоронці.
Про це повідомила Національна поліція України у соцмережах.
Зазначається, що вибухи сталися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. Обставини інциденту наразі уточнюються.
На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці обіцяють надати деталі згодом.
Інформація щодо кількості загиблих та стану поранених уточнюється.
Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.
Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.