Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1440
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Вибухи у Львові: серед жертв — правоохоронці

У Львові пролунали вибухи після прибуття патрульної поліції на виклик — є загиблі та поранені серед правоохоронців.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Офіційна позиція силовиків

Офіційна позиція силовиків / © Національна поліція України

У Львові внаслідок вибухів загинули та отримали поранення правоохоронці.

Про це повідомила Національна поліція України у соцмережах.

Зазначається, що вибухи сталися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. Обставини інциденту наразі уточнюються.

На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці обіцяють надати деталі згодом.

Інформація щодо кількості загиблих та стану поранених уточнюється.

Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.

Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
1440
