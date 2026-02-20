На Львівщині жінку змусили повертати виплату на дитину та оштрафували на 34 тис. грн: що сталось

Жительку Львівщини оштрафували через махінації

Жителька Сокаля на Львівщині, щоб отримати бюджетні кошти підробила медичну довідку про тяжке захворювання дитини. ЇЇ змусили повернути державі кошти і сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

Схема «хворої» дитини

Як встановило слідство, жінка у березні 2024 року вирішила скористатися державною допомогою. Згідно з правилами програми, компенсація виплачується батькам дітей до 3 років, які потребують додаткового догляду через важкі хвороби (онкологію, ДЦП, діабет I типу тощо).

Жінка вступила у змову з невстановленою особою, якій передала дані своєї дитини. Невдовзі вона отримала на руки підроблену довідку №3278, нібито видану Івано-Франківською обласною дитячою лікарнею. У документі значився діагноз, який давав право на виплати.

Скільки виплатили шахрайці

Маючи на руках фальшивий документ, жінка звернулася до Управління соціального захисту Шептицької (колишньої Червоноградської) РВА. Вона подала пакет документів:

Підроблену довідку про хворобу дитини.

Фіктивні акти про надані послуги няні за квітень-вересень 2024 року.

Фіскальні чеки про оплату послуг.

На основі цих паперів держава нараховувала їй компенсацію. Загалом за пів року жінка отримала на картку 28 116 гривень.

Суд та вирок

Коли махінацію викрили, справу передали до Сокальського районного суду. Жінка повністю визнала провину, щиро розкаялася та — що важливо для суду — повністю повернула державі вкрадені гроші.

З вироку суду: «Обвинувачена завідомо усвідомлювала, що документ є підробленим, оскільки не вчиняла визначених законодавством дій щодо отримання довідки, але подала її з корисливою метою».

Суд визнав жінку винною за трьома статтями Кримінального кодексу: пособництво у підробці документів (ч. 5 ст. 27 — ч. 1 ст. 358), використання підробки (ч. 4 ст. 358) та шахрайство (ч. 1 ст. 190).

З урахуванням каяття та відшкодування шкоди, суд призначив покарання у вигляді штрафу. Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточна сума склала 34 000 гривень.