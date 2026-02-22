Два мощных взрыва прогремели во Львове: что известно на эту минуту (видео)

Иллюстрация. Взрыв / © ТСН.ua

Реклама

Во Львове прогремели два громких взрыва с разницей примерно в 10 минут — воздушной тревоги в городе не объявляли.

О взрывах сообщают местные жители и мониторинговые каналы. По словам очевидцев, оба взрыва были чрезвычайно мощными — они были слышны в разных районах города.

© из соцсетей

Об инциденте также сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .

Реклама

По его словам, взрыв произошел в центральной части города возле "Магнуса". На месте происшествия находится большое количество стражей порядка, а на дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось – пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гореного.

Сообщается, что один из взрывов мог произойти на соседней улице в центральной части Львова, однако пока доподлинно неизвестно, произошли ли оба взрыва в одном месте.

Информация о причинах инцидентов пока отсутствует. Воздушной тревоги в городе к моменту взрывов не было.

Мониторинговые каналы не исключают версию теракта.

Реклама

Официальные службы пока не обнародовали комментарии. Данные уточняются.

Все службы уже трудятся на месте.

Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .

Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.