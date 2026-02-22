- Дата публикации
Два мощных взрыва прогремели во Львове: что известно на эту минуту (видео)
Во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два очень мощных взрыва — воздушной тревоги в городе не объявляли.
Во Львове прогремели два громких взрыва с разницей примерно в 10 минут — воздушной тревоги в городе не объявляли.
О взрывах сообщают местные жители и мониторинговые каналы. По словам очевидцев, оба взрыва были чрезвычайно мощными — они были слышны в разных районах города.
Об инциденте также сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .
По его словам, взрыв произошел в центральной части города возле "Магнуса". На месте происшествия находится большое количество стражей порядка, а на дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось – пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гореного.
Сообщается, что один из взрывов мог произойти на соседней улице в центральной части Львова, однако пока доподлинно неизвестно, произошли ли оба взрыва в одном месте.
Информация о причинах инцидентов пока отсутствует. Воздушной тревоги в городе к моменту взрывов не было.
Мониторинговые каналы не исключают версию теракта.
Официальные службы пока не обнародовали комментарии. Данные уточняются.
Все службы уже трудятся на месте.
