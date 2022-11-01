У Львові відновили роботу ще два ресторани McDonald's: адреси

Загалом у місті вже працюють 6 ресторанів мережі швидкого харчування McDonald’s.
У Львові відновили роботу ще два ресторани швидкого харчування McDonald's.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Від сьогодні, 1 листопада, запрацювали ресторани McDonald's на вул. Володимира Великого, 24а та у ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом, 7б.
Нагадаємо, 18 жовтня у Львові відновили роботу перші чотири ресторани. Загалом у місті працюють вже 6 закладів компанії.
Як відомо, мережа McDonald's після повномасштабного наступу РФ закрила всі ресторани в Україні. Але вже від вересня почала відкривати їх у Києві, а згодом вже і у Львові.
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