Во Львове возобновили работу еще два ресторана McDonald's: адреса

Всего в городе уже работает 6 ресторанов сети быстрого питания McDonald's.

Во Львове возобновили работу еще два ресторана быстрого питания McDonald's.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С сегодняшнего дня, 1 ноября, заработали рестораны McDonald's на ул. Владимира Великого, 24а и в ТРЦ Forum Lviv на ул. Под Дубом, 7б.

Напомним, 18 октября во Львове возобновили работу первые четыре ресторана. Всего в городе работает уже 6 заведений компании.

Как известно, сеть McDonald's после полномасштабного наступления РФ закрыла все рестораны в Украине. Но уже с сентября начала открывать их в Киеве, а потом уже и во Львове.

Читайте также: