"Під час повітряної тривоги вибухів не було": Козицький розповів, що за звуки чули жителі Львівщини

Звуки, які могли чути жителі Львівщини перед повітряною тривогою, - не були вибухами, каже очільник ОВА.

Деякі ЗМІ, блогери та Телеграм-канали поширюють інформацію, що нібито у Львівській області сьогодні, 1 листопада, лунали вибухи. Насправді ж під час повітряної тривоги вибухів не було.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



"Офіційно: під час повітряної тривоги вибухів не було. Звуки, які ви могли почути перед повітряною тривогою – не вибухи, вони були під контролем відповідних служб", - написав він на своїй сторінці в Telegram.

Очільник Львівщини додав, що важливу інформацію для жителів області він повідомляє у своїх соцмережах. "Якщо є небезпека, про це інформує офіційний телеграм-канал департаменту цивільного захисту населення ЛОВА – "Оповіщення ЦЗ", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 1 листопада, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Станом на 09:15 "почервоніли" всі області України, крім анексованого Криму.

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